В Ростове водители автобусов оплачивают обслуживание кондиционеров за свои деньги

На каком маршруте и когда произойдет поломка, перевозчики заранее предугадать не могут/ Фото: сайт администрации РО

В Ростове часть водителей автобусов оплачивают обслуживание кондиционеров на маршрутах из собственного кармана. Это не повсеместная практика, но такие случаи выявлялись во время проверок, сообщил заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

Чиновник озвучил эту информацию во время круглого стола, посвященного проблемам и перспективам автотранспортных перевозок в регионе.

- Мы выявили случаи, когда водители сами собирают деньги, чтобы обслуживать системы кондиционирования. Об этом нужно задуматься руководителям АТП, - подчеркнул Дмитрий Беликов.

Замглавы донского Минтранса пояснил, что кондиционеры ломаются в том числе из-за погодных условий, особенно из-за сильной жары. На каком маршруте и когда произойдет поломка, перевозчики заранее предугадать не могут, поэтому средства на ремонт не всегда закладывают в полной мере. Это в свою очередь влияет на количество имеющихся в наличии запчастей.

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