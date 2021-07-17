В Ростове водитель автобуса "потушил" негорящий автобус

В Ростове задымился автобус. Фото: "Ростов Папа" Фото: Соцсети

В Ростове в очередной раз задымился автобус. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в субботу, 17 июля, на улице Вавилова. Прямо на проезжей части задымился автобус. Водитель оперативно высадил из салона всех пассажиров, а сам бросился тушить общественный транспорт. Но, как позже стало известно, автобус вовсе не горел.

- Патрубок слетел или лопнул. Антифриз попал на горячий коллектор, что вызвало сильное парообразование. Водитель не стал выяснять пар или дым, а сразу взял огнетушитель и последовал к моторному отсеку. Обработав моторный отсек, после разглядел утечку охлаждающей жидкости, - прокомментировали произошедшее в ростовской администрации.

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