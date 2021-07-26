Металлический «пепелац» заметили в Ростове на Нагибина

Некоторые окрестили водителя «Бешеным Максом». Фото: соцсети

В Ростове на проспекте Нагибина заметили чудо-авто, на котором катался местный изобретатель. Машина настолько впечатлила очевидцев, что они сразу же засняли ее на камеру телефона. Теперь обшитый металлом гоночный «пепелац» активно обсуждают в соцсетях.

В комментариях технику оценили с юмором. В том числе ростовчане пришли к выводу, что для этого инопланетного болида не нужно покупать бензин. К тому же, он и пробку сможет легко объехать в случае необходимости, особенно эта опция актуальна в Ростове по вечерам в часы-пик.

- У Илона Маска есть кибертрак, а в Ростове - кибербайк, - написал один из пользователей сети.

- Где можно сделать предзаказ?, - поинтересовался еще один мужчина.

Некоторые даже окрестили водителя «Бешеным Максом». При этом большинство комментаторов поддержали автора разработки - у таинственного кулибина есть необычное хобби, которые действительно вдохновляет других людей.

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