В Ростове на Орбитальной забил гейзер, дорога превратилась в реку

Гейзер забил прямо на тротуаре. Фото: соцсети

В Ростове на Орбитальной из-за коммунального ЧП водой залило часть улицы. Источник мини-реки обнаружил очевидец, он снял происходящее на камеру своего телефона. И уже сегодня, 24 июля, ролик появился в соцсетях.

Судя по кадрам, гейзер забил прямо на тротуаре, причем не где-нибудь в глухом закоулке, а в довольно людном месте - рядом находится автобусная остановка, есть парковка, стоят машины на обочинах дорог, а буквально в нескольких шагах работает магазин. Видео оформили подписью: «Прекратятся когда-нибудь потопы на Орбитальной?».

Похожий случай на Орбитальной произошел в начале июля. Из-за порыва по улице разлилось небольшое озеро. Произошедшее местные жители уже тогда окрестили «классикой» и «стабильностью».

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