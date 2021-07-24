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Происшествия24 июля 2021 17:47

В Ростове на Орбитальной забил гейзер, дорога превратилась в реку

Об этом сообщают очевидцы в сосетях
Ангелина СКИБА
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Гейзер забил прямо на тротуаре. Фото: соцсети

Гейзер забил прямо на тротуаре. Фото: соцсети

В Ростове на Орбитальной из-за коммунального ЧП водой залило часть улицы. Источник мини-реки обнаружил очевидец, он снял происходящее на камеру своего телефона. И уже сегодня, 24 июля, ролик появился в соцсетях.

Судя по кадрам, гейзер забил прямо на тротуаре, причем не где-нибудь в глухом закоулке, а в довольно людном месте - рядом находится автобусная остановка, есть парковка, стоят машины на обочинах дорог, а буквально в нескольких шагах работает магазин. Видео оформили подписью: «Прекратятся когда-нибудь потопы на Орбитальной?».

Похожий случай на Орбитальной произошел в начале июля. Из-за порыва по улице разлилось небольшое озеро. Произошедшее местные жители уже тогда окрестили «классикой» и «стабильностью».

В Ростове залило Орбитальную 24.07.2021
Видео: соцсети

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