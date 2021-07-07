В Ростове полноводная река разлилась по улице Орбитальной

В Ростове опять затопило улицу Орбитальную. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове вновь произошел порыв водопровода на улице Орбитальной. По улице разлилась целая полноводная река. О произошедшем рассказали ростовчане в одном из городских пабликов в соцсети.

Один из пользователей опубликовал видео, на котором видно, как автомобилистам приходится по самый капот погружаться в грязную воду. Кроме того, легковушкам приходится преодолевать еще и бурный поток. А у пешеходов и вовсе не осталось возможности перейти проезжую часть, выйти сухими из воды никак не получится.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему. Они оставили множество комментариев к опубликованной видеозаписи.

"Наводнение на Орбитальной - это уже классика...", "Стабильность...", "Шо, опять?", "Инновационный чопик опять не выдержал", - высказали свое мнение ростовчане.

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