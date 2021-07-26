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Общество26 июля 2021 21:59

"Защитили мои права!": В Ростовской области судебные приставы получили благодарность от мамы

Мать с ребенком не рассчитывали найти отца
ПОПОВА Екатерина
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Мать с ребенком долго не могли найти горе-отца

Мать с ребенком долго не могли найти горе-отца

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области мать-одиночка поблагодарила сотрудников службы судебных приставов за помощь в поиске алиментщика. Женщина и не надеялась на то, что добьется справедливости, защищая права своего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Ростовской области.

Ранее девушка обращалась за помощью приставов, чтобы отыскать экс-супруга. Горе-отец не собирался платить алименты своему ребенку, и женщине больше ничего не оставалось как обратиться за помощью в службу судебных приставов.

Когда бывший скоро объявился с алиментами, женщина решила написать письмо с благодарностью своим спасителям. Она отметила высокий уровень организации работы судебных приставов в станице Егорлыкской.

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