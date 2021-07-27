В Ростове вынесли приговор мужчине, который заживо сжег свою супругу

На рассмотрение всех причин и деталей произошедшего в суде ушло около года Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице вынесли приговор мужчине, который заживо сжег свою супругу. Ему ограничили свободу на год. За это время ростовчанин не может никуда переезжать, ему нужно будет отмечаться в инспекции раз в месяц. Также суд назначил компенсацию. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» стало известно сегодня, 27 июля, из соцсетей.

Действительно, похожее дело рассматривали в Первомайском суде Ростова. Приговор вынесли в июле 2021 года, примерно две недели назад.

На рассмотрение всех причин и деталей произошедшего в инстанции ушло около года - весной материалы зарегистрировали, летом - передали судье. Известно, что подозреваемый проходил по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как утверждает telegram-канал Baza, мужчина поругался с женой. В пылу гнева он схватил бутылку со спиртосодержащей жидкостью и облил женщину, а потом «нечаянно поджег ее», по крайней мере так преступник объяснил трагедию следователям.

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Предварительно, подозреваемый был пьян. Сейчас его ждет суд (подробности)