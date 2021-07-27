Роспотребнадзор: «Больше всего коронавирусу подвержены люди от 30 до 49 лет»

Глава управления Роспотребнадзора призвал жителей региона соблюдать все санитарные правила Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области рост заболеваемости коронавирусом регистрируют во всех возрастных группах. Однако больше всего инфекции подвержены люди от 30 до 49 лет. Об этом сообщил главный санврач Дона Евгений Ковалев на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

- Среди людей от 15 до 18 лет рост в 1,5 раза, от 30 до 49 лет - 20%. При этом максимум заболеваемости уже сформировался и имеет устойчивую тенденцию в категории от 30 до 49 лет. В этой группе показатель в 30% держится уже четвертую неделю, - отметил Евгений Ковалев.

Глава управления Роспотребнадзора призвал жителей региона не относиться легкомысленно к вирусу и соблюдать все санитарные правила. Особенно это важно для тех, кому от 18-29 и 30-49 лет, добавил Евгений Ковалев.

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