В детсадах Ростовской области из-за COVID-19 закрыли 33 группы

Ситуация в дошкольных образовательных учреждениях стабильная Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области из-за коронавируса закрыли 33 группы в 28 детских садах. Однако ситуация в дошкольных учреждениях в целом остается стабильной. Об этом сегодня, 27 июля, сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Ситуация в дошкольных образовательных учреждениях более стабильная. Заболели у нас 83 человека, а среди воспитателей - 26. На сегодня закрыты 33 группы в 28 детсадах. Меры принимаются, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Главный санврач региона также порекомендовал перевести два лагеря на закрытый тип работы, чтобы сотрудники не заносили заболевание из мест, где циркулирует вирус. Речь идет о лагере «Родничок» в Милютинском районе и «Мир» в Неклиновском районе.

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