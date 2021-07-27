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Общество27 июля 2021 14:23

В детсадах Ростовской области из-за COVID-19 закрыли 33 группы

Заболели 83 ребенка
Ангелина СКИБА
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Ситуация в дошкольных образовательных учреждениях стабильная

Ситуация в дошкольных образовательных учреждениях стабильная

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области из-за коронавируса закрыли 33 группы в 28 детских садах. Однако ситуация в дошкольных учреждениях в целом остается стабильной. Об этом сегодня, 27 июля, сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Ситуация в дошкольных образовательных учреждениях более стабильная. Заболели у нас 83 человека, а среди воспитателей - 26. На сегодня закрыты 33 группы в 28 детсадах. Меры принимаются, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Главный санврач региона также порекомендовал перевести два лагеря на закрытый тип работы, чтобы сотрудники не заносили заболевание из мест, где циркулирует вирус. Речь идет о лагере «Родничок» в Милютинском районе и «Мир» в Неклиновском районе.

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