Школьники Ростовской области посоревнуются за право на отдых в Артеке

В Артек на смену «Морская феерия в Артеке» смогут поехать лишь десять школьников от области. Перед этим ребятам предстоит пройти несколько конкурсных отборов. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

- С 2014 года школьники со всей Ростовской области активно посещают «Артек». Получить заветную путевку в течение всего года могут школьники 5-11 классов, постоянно проживающие на территории донского региона, на основе наивысшего рейтинга достижений, - прокомментировал Юрий Лескин, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, ребенку необходимо пройти регистрацию на сайте артек.дети, заполнить личный профиль и загрузить личные достижения. После чего выбрать смену и отправить на нее заявку не позднее 1 августа.

Программа смены «Морской феерии в Артеке» направлена на работу школьника в команде, раскрытие его коммуникабельных способностей и творческого потенциала.

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