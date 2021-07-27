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Происшествия27 июля 2021 20:23

В Ростове на улице Центрально горит жилой дом на площади 250 квадратных метров

К месту выехали десятки огнеборцев
Кристина Круговых
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С огнем борются десятки человек

С огнем борются десятки человек

В Ростове-на-Дону, на улице Центральной горит двухэтажный дом. На место уже выехали огнеборцы. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС Ростовской области.

- Пожар в частном двухэтажном доме по улице Центральной, 30. Предварительно, огонь уже захватил площадь около 250 квадратных метров, - уточняется в сообщении.

С огнем борется 41 человек и 10 единиц техники.

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