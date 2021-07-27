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Происшествия27 июля 2021 19:45

Крупный пожар в Ростове-на-Дону 27 июля 2021: горит жилой дом на улице Центральной

Огнем охвачено 250 квадратных метров во время крупного пожара в Ростове-на-Дону 27 июля 2021
Кристина Круговых
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Десятки человек борются с огнем. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Десятки человек борются с огнем. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону, на улице Центральной, 30, горит двухэтажный дом. На место уже выехали огнеборцы. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС Ростовской области.

- Пожар в частном двухэтажном доме. Предварительно, огонь уже захватил площадь около 250 квадратных метров, - уточняется в сообщении.

Горит дом на улице Центральной в Ворошиловском районе города. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Горит дом на улице Центральной в Ворошиловском районе города. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

На место направлены 42 человека и 10 единиц техники.

К тушению пожара изначально привлечен 41 человек и 10 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

К тушению пожара изначально привлечен 41 человек и 10 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове горит дом на площади 250 кв. м.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по РО

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