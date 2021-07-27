При пожаре на улице Центральной в Ростове эвакуированы 13 человек

Пожар тушат уже 59 человек, задействовано 13 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону при тушении пожара из частного дома на улице Центральной эвакуированы 13 человек. Уточнены данные по площади, охваченной огнем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.
- По уточненной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, - сообщили в ведомстве. - Эвакуировано 13 человек.
В сообщении уточняется, что, оказывается, дом не из двух этажей, а трехэтажный.
Борьба с огнем усилена. В тушении пожара задействованы уже 59 человек и 18 единиц техники.
Несколькими минутами ранее появилось видео с места пожара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар в Ростове-на-Дону 27 июля 2021: горит жилой дом на улице Центральной
Огнем охвачено 250 квадратных метров во время крупного пожара в Ростове-на-Дону 27 июля 2021 (подробнее)
В Ростове на улице Центральной горит жилой дом на площади 250 квадратных метров
К месту выехали десятки огнеборцев (подробнее)
Появилось видео с места пожара на улице Центральной в Ростове
Огонь полностью охватил здание (подробнее)