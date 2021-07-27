При пожаре на улице Центральной в Ростове эвакуированы 13 человек

Пожар тушат уже 59 человек, задействовано 13 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону при тушении пожара из частного дома на улице Центральной эвакуированы 13 человек. Уточнены данные по площади, охваченной огнем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

- По уточненной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, - сообщили в ведомстве. - Эвакуировано 13 человек.

В сообщении уточняется, что, оказывается, дом не из двух этажей, а трехэтажный.

Борьба с огнем усилена. В тушении пожара задействованы уже 59 человек и 18 единиц техники.

Несколькими минутами ранее появилось видео с места пожара.

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