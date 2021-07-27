Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2021 20:29

Появилось видео с места пожара на улице Центральной в Ростове

Огонь полностью охватил здание
Кристина Круговых
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горит дом на улице Центральной в Ворошиловском районе города. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Горит дом на улице Центральной в Ворошиловском районе города. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Появилось видео пожара на улице Центральной в Ростове-на-Дону. Кадры передали в пресс-службе Главного управления МЧС Региона.

На кадрах видно, что огнем охвачено двухэтажное строение. Языки пламени выходят из окон. Видно, что у здания нет кровли.

Также, судя по кадрам, улица неширокая, и размещение большого количества техники на ней должно быть затруднено.

Напомним, сообщение о возгорании двухэтажного частного дома по улице Центральной поступило в 19.08. На борьбу с огнем направлен 41 человек и 10 единиц техники.

В Ростове горит дом на площади 250 кв. м.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по РО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупный пожар в Ростове-на-Дону 27 июля 2021: горит жилой дом на улице Центральной

Огнем охвачено 250 квадратных метров во время крупного пожара в Ростове-на-Дону 27 июля 2021 (подробнее)

В Ростове на улице Центральной горит жилой дом на площади 250 квадратных метров

К месту выехали десятки огнеборцев (подробнее)