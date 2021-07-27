Появилось видео с места пожара на улице Центральной в Ростове

Горит дом на улице Центральной в Ворошиловском районе города. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Появилось видео пожара на улице Центральной в Ростове-на-Дону. Кадры передали в пресс-службе Главного управления МЧС Региона.

На кадрах видно, что огнем охвачено двухэтажное строение. Языки пламени выходят из окон. Видно, что у здания нет кровли.

Также, судя по кадрам, улица неширокая, и размещение большого количества техники на ней должно быть затруднено.

Напомним, сообщение о возгорании двухэтажного частного дома по улице Центральной поступило в 19.08. На борьбу с огнем направлен 41 человек и 10 единиц техники.

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