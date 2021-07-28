В Ростовской области 50 партий овощей изъяли при проверке качества продукции

Из оборота изъяли 50 партий плодоовощной продукции объемом 3 028 килограммов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области при проверке качества плодовоовощной продукции изъяли 50 партий товара. Об этом сообщили на сайте регионального Роспотребнадзора.

- В 2021 году исследовано 719 проб плодоовощной продукции на соответствие требованиям техническим регламентам по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим и паразитологическим показателям, - уточняется в сообщении. - Из них не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим показателям, а именно - по нитратам: 0,6 % проб.

Во время проверок было наложено 14 штрафов на сумму 160 тысяч рублей. Из оборота изъяли 50 партий плодоовощной продукции объемом 3 028 килограммов.

Причинами брака послужило отсутствие сопроводительных документов, позволяющих проследить путь следования продукции от производителя до поставщика, а также отсутствие необходимой информации об изготовителе, стране происхождения, дате сбора и продажа плодоовощной продукции с признаками порчи.

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