В Ростовской области собираются установить автоматы для сбора тары

В обмен за тару автоматы будут выдавать скидочные чеки Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ростовской области планируют установить автоматы по приему алюминиевой и пластиковой тары. За нее люди будут получать скидочные чеки. Об этом на совещании в донском Заксобрании сообщил заместитель министра ЖКХ региона Александр Кадетов.

- Сейчас обсуждается возможность установки автоматов по приему алюминиевой и пластиковой тары. В обмен люди будут получать скидочные чеки, и использовать их при покупке товаров, - сказал Александр Кадетов.

Также чиновник отметил, что сейчас на Дону активно внедряют раздельный способ накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Пилотный проект по этому направлению уже запустили в 7 городах: в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове, Батайске, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском и Шахтах.

- По состоянию на 1 июля, было оборудовано 17 тысяч контейнерных площадок, на которых установили свыше 46 тысяч специальных контейнеров, - прокомментировал Александр Кадетов.

Также с 2022 по 2024 год собираются до 49% увеличить долю отходов, направленных на переработку, на утилизацию - до 6 %. Достичь таких цифр намерены за счет строительства МЭОКов. Сейчас работают три комплекса, к концу года завершат третий и четвертый этапы строительства Мясниковского МЭОКа.

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