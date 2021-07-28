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Общество28 июля 2021 14:00

С 29 июля в Таганроге изменят маршрут автобуса № 36

Он будет курсировать по-новому до тех пор, пока на линии не вернут трамваи № 2 и 4.
Ангелина СКИБА
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Речь идет о маршруте «Дачная - Маяк»

Речь идет о маршруте «Дачная - Маяк»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге с 29 июля временно изменят маршрут автобуса № 36 «Дачная - Маяк». Об этом сообщили в администрации приморского города.

Схема движения будет следующей: Бакинская - Морозова - Щаденко - Дзержинского - Щаденко - Морозова - Пальмиро Тольятти и далее по обычному пути.

- Автобус будет курсировать по-новому до возобновления движения трамваев № 2 и 4, - пояснили власти.

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