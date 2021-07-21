Первый вагон для обновленной трамвайной сети Таганрога отправили из Усть-Катава

Всего планируют приобрести 60 подобных машин Фото: соцсети, Яков Титенок

В Таганрог из Челябинской области отправили первый красный вагон, который заказали в рамках масштабной модернизации городского электротранспорта и трамвайных путей. Об этом в Instagram сообщает «Таганрогский Городской Транспорт».

- Первый вагон 71-628 отправляется в путь. Усть-Катав. 20 июля 2021 год, - так подписали опубликованное фото авторы поста.

Всего для приморского города планируют приобрести 60 подобных машин. Их цвет выбрали сами горожане. На выбор таганрожцам представили пять вариантов, многим пришлись по душе именно красные вагоны с белыми полосами. Также в городе планируют привести в порядок 45 км путей и установить 80 остановок.

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