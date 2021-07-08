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Общество8 июля 2021 13:06

В Таганроге выпустят на линию низкопольный трамвай для маломобильных пассажиров

Салон машины будет оснащен современным оборудованием
Ангелина СКИБА
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Всего по Таганрогу будут курсировать 60 новых машин

Всего по Таганрогу будут курсировать 60 новых машин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге после модернизации сетей на линию выпустят низкопольный односекционный трамвай, приспособленный для перевозки маломобильных пассажиров. Салон машины будет оснащен современным оборудованием, сообщает сайт донского правительства.

Это не единственный новый электротранспорт, который планируют приобрести для города. Всего по Таганрогу будут курсировать 60 новых машин. Также власти планируют привести в порядок 45 км путей и установить 80 остановок.

Об этом договорились еще в мае 2021 года в рамках концессионного соглашения. На капитальное обновление собираются потратить 11,8 млрд рублей.

Ранее жители приморского города выбрали дизайн новых городских трамваев. Один из пяти предложенных вариантов понравился людям больше всего.