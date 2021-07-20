В Ростове планируют модернизировать трамвайную систему, уже идут переговоры

В Ростове же хотят обновить 100 км трамвайных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове планируют модернизировать трамвайную систему по таганрогскому сценарию. Однако пока проект находится на начальной стадии переговоров, еще ведутся предварительные расчеты. Об этом рассказал генеральный директор компании «Синара - ГТР» Евгений Васильев, передает «Город N».

- Мы посвятили много времени общению с региональными и муниципальными структурами по согласованию проекта в Таганроге. Теоретически, думаю, проделать такую же работу в Ростове будет легче. Потенциально это проект очень интересный, но и очень дорогой, - отметил Евгений Васильев.

Он пояснил, что на капитальное обновление в приморском городе должны потратить 11,8 млрд рублей. И это при протяженности трамвайных путей в 45 км. В Ростове же хотят обновить 100 км, есть эстакады и мосты, поэтому проект может оказаться более дорогим.

Ранее в Таганроге в рамках концессионного соглашения договорились не только привести в порядок трамвайные рельсы. Также должны закупить 60 новых единиц электротранспорта и установить 80 остановок. Все работы намерены выполнить в два этапа, финал - сентябрь 2022 года.

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