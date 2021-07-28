В Ростовскую область без документов не пустили украинское сало

Ввозить в больших объемах животноводческую продукцию из других стран запрещено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сало из Украины не впустили в Ростовскую область инспекторы Россельхознадзора. Причиной отказа стало отсутствие соответствующих сопроводительных документов. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республики Калмыкии.

- В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Донецк» Ростовской области не допущен ввоз подконтрольной продукции (соленое сало) в количестве 13 кг, - говорится в сообщении.

Пассажиров из Украины задержали на автомобильном пункте пропуска “Донецк”. С собой у них было 13 килограммов сала. А вот ветеринарно-сопроводительных документов у них не было. Поэтому провезти продукт им не дали.

Россельхознадзор напоминает, что в целях безопасности здоровья человека и животных не допускается ввоз животноводческой продукции в больших объемах без наличия ветеринарных документов. Исключение составляет заводская продукция в упаковке массой до 5 килограммов на одного человека.

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