В Ростовской области предпринимателя пытались обмануть почти на 8 миллионов рублей

На данный момент следствием собрано достаточно доказательств. Дело передано в суд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовскому предпринимателю мошенники предложили выступить посредниками в передаче взятки. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Следкома.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый с двумя сообщниками предложил аксайскому предпринимателю помощь в передаче взятки правоохранительным органам. За свою работу аферист потребовал вознаграждение в виде 7,7 миллиона рублей. При этом один из сообщников мошенника ввел предпринимателя в заблуждение, сообщив неточные сведения об одном из сотрудников полиции.

Когда мужчина понял, что его хотят обмануть, то обратился в правоохранительные органы.

На данный момент следствием собрано достаточно доказательств. Дело передано в суд.

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