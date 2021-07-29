На финишной прямой: первый этап обновления Таганрога оценил Василий Голубев

Дорожная карта развития Таганрога состоит из шести масштабных разделов. Фото: сайт правительства РО

Первый этап масштабного обновления Таганрога вышел на финишную прямую. Ход работ в городе уже оценили губернатор Василий Голубев и первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Руководители узнали, что сейчас завершают капремонт в нескольких жилых домах. Также в этом году должны привести в порядок 16 фасадов и десять крыш многоэтажек, по шести объектам к этому моменту все готово.

Кроме того, сейчас завершают реставрацию одной из площадок парка имени Горького. Там установили ограждение, уложили плитку, начали асфальтирование, монтируют амфитеатр.

Одновременно таганрожцы приводят в порядок место вокруг памятника морякам Азовской военной флотилии. Продолжают благоустройство аллеи рощи «Дубки», занимаются вопросом рекультивации местной свалки. И это далеко не весь список работ, которые сейчас ведут в Таганроге.

- Дорожная карта развития Таганрога состоит из шести масштабных разделов. Мы создаем условия, чтобы город вместе со своей богатой историей стал еще и очень комфортным. Этого можно добиться только общим усилиями таганрожцев, бизнеса и управленцев, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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