В Ростове открыли пункт приема и утилизации строительных отходов

Такая же площадка для стройотходов сейчас работает в Мясниковском районе. Фото: пресс-служба ГК «Чистый город»

В Ростове-на-Дону открыли пункт приема и утилизации строительных отходов. Он находится на 1-ом Машиностроительном. Это площадка мусоросортировочного комплекса, рассказали в пресс-службе ГК «Чистый город».

На пункт приема можно привезти отходы после стройки или ремонта, остатки грунта, лома кирпича, бетонных изделий. Стоимость утилизации не превышает 600 рублей за тонну.

- Нелегальные свалки состоят из 80% строительных отходов. Это связано с тем, что движение такого мусора, в отличие от коммунального, пока бесконтрольно. Свалочных очагов становится больше в весенне-летний период, когда возрастают объемы строительства, - рассказала генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Такая же площадка для стройотходов сейчас работает в Мясниковском районе, около хутора Веселый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области собираются установить автоматы для сбора тары

Об этом сообщил заместитель донского министра ЖКХ (подробности)