Самую большую школу Ростовской области начали возводить в донской столице

Сейчас специалисты уже выполнили планировку строительной площадки. Фото: сайт правительства РО

В Ростове на Западном приступили к строительству самой большой школы в донском регионе. Ее возведут в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной, сообщает сайт областного правительства.

Учебное заведение рассчитано на 1650 мест. На объект планируют потратить 1,6 млрд рублей, эти деньги выделят из областного и местного бюджетов. В помещениях, кроме обычных классов, собираются оборудовать спортивные залы, кабинеты для занятия творчеством, актовый зал на 1050 мест.

Также для детей сделают футбольное поле с игровыми площадками и зонами отдыха. Завершить все эти работы должны в IV квартале 2023 года. Сейчас специалисты уже выполнили планировку строительной площадки. Ведут армирование и бетонирование фундаментной плиты.

Кроме того, по данным властей, в этом году на территории региона намерены завершить 9 школ, это переходящие объекты. Еще два образовательных учреждения в южной столице будут готовые в 2022 году.

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