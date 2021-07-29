В Ростовскую область экстрадировали осужденного за тяжкое преступление

Мужчина находился в розыске 27 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Преступника из Ростовской области долгое время не могла найти полиция. Мужчина обвинялся в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщается в пресс-службе МВД России.

- Тяжкое преступление было совершено в 1994 году. Мужчина совершил противоправные насильственные действия сексуального характера по отношению к 15-летней школьнице, - уточняется в сообщении.

После совершенного злодеяния он покинул Россию и больше не возвращался. В отношении него было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ. В 2007 году судьей Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону обвиняемый признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет. В результате розыскных мероприятий, мужчину задержали в Венгрии экстрадировали в Россию.

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