Боязнь лишиться автомобиля вынудила дончанина оплатить долги по налогам

Должник долгое время игнорировал приставов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Каменском районе Ростовской области мужчина долгое время уклонялся от уплаты налогов. В результате его долг составил 20 463,02 рублей. Об этом сообщается в пресс-службе судебных приставов по Ростовской области.

Судебный пристав несколько раз связывался с неплательщиком и предупреждал его о задолженности. Но мужчина игнорировал пристава. После чего судебный пристав направил запросы в банки и кредитные организации с целью узнать о финансовом состоянии неплательщика.

В ходе проверки выяснилось, что у того есть автомобиль Hyundai HD78. Его-то и решил на время непогашения долга арестовать пристав. После чего горе-должник немедленно заплатил все по счетам.

Все ограничительные меры в отношении должника были прекращены.

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