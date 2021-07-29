К 2023 году в Ростове-на-Дону все автобусы будут оснащены кондиционерами

Сегодня по нормативу оборудовано лишь 82,7% автобусов Фото: КАКАСЬЕВА Александра

В Ростове-на-Дону через два года весь общественный транспорт будет оборудован кондиционерами. Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко в эфире телепрограммы "Ростов: город на Дону".

- Мы для себя поставили планку - до начала 2023 года все городские автобусы должны быть оборудованы кондиционерами. Сегодня по нормативу оборудовано 82,7%. Все перевозчики максимально стараются использовать автобусы, где работают кондиционеры, - заявил Логвиненко.

Глава города также добавил, что процент оборудованных кондиционерами автобусов может разниться. Связано это с тем, что техника в жаркую погоду может выходить из строя.

Логвиненко также объяснил причину отсутствия кондиционеров в автобусах № 92 и № 96. Связано это с недовыпуском автобусов на маршрутах.

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