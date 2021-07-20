Веер, полотенце и открытые форточки: как от аномальной жары в транспорте спасаются ростовчане

Далеко не во всех автобусах в Ростове работают кондиционеры, и салон превращается в консервную банку на солнце. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

На этой неделе суровая жара в донской столице похожа на отдых в прогретой сауне под теплым шерстяным одеялом. Градус подскочил так высоко, что находиться на открытом солнце дольше десяти минут просто опасно для здоровья, поэтому многие предпочитают автобус пешим прогулкам, в надежде на то, что смогут с комфортом добраться из точки А в точку Б. Хочется, чтобы минуты, проведенные в общественном транспорте под кондиционером хоть немного остудили общий градус.

Журналист «КП – Ростов – на- Дону» решила отправиться на работу с двумя пересадками, чтобы проверить: как на самом деле работают кондиционеры в автобусах.

УЕХАТЬ С ЛЕВЕНЦОВКИ И НЕ УМЕРЕТЬ

- Мое путешествие начнется с конечной остановки микрорайона Левенцовский. С недавнего времени автобус стал останавливаться прямо напротив моего дома, и это просто не может не радовать: ведь раньше, что мне снег, что мне зной, а 10 минут будь добр до дома пройди. Теперь путь занимает всего три минуты. Вышла из дома в 10:38, а в 10:41 уже ловила уезжающий автобус. Но, к сожалению, он так и не остановился. Поэтому с солнцем мы остались один на один. Поединок явно неравный, но я не сдавалась: обтирала себя влажными салфетками и пила холодную воду. Как только завершила охладительный комплекс процедур подъехал второй автобус.

Сияющий пластиковый корпус своего железного коня № 71 я узнаю из тысячи. Моя карета припарковалась прямо около остановки. Как дитя современных технологий провожу телефоном по валидатору и направляюсь в салон. При входе меня обдул приятный ветер перемен. Он говорил о том, что в транспорте есть кондиционер. Но музыка играла не долго: как только я приблизилась к своему любимому креслу, что в хвосте салона, потоки холодка как-то резко прекратились. А жаль, ведь на дворе разгар июля, и все, что ты хочешь от жизни - это простого человеческого +19. Я что, так много прошу?

Путешествие в общественном транспорте по раскаленному Ростову началось с Левенцовки. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

СКОЛЬКО НЕ ИЩИ - ХОЛОДНЕЕ НЕ БУДЕТ

- Через пять минут мы отправились в путь. Судя по звукам, кондер пыхтит в поте лица. По ощущениям - потею я и мои попутчики. Потянулась рукой, чтобы отрегулировать поток воздуха, но увы - он был горячим как испанские актеры. Эх! По лицу потекли предательские капли первого пота. Так прошло еще 10 минут. До конечной еще далеко, поэтому я включила музыку и попыталась представить, что меня обдувает ветерок от соседней пальмы. Хотя по факту, это была не пальма, а крепкий деревянный веер моей соседки по креслу - бабули лет 70 с ярко-красной помадой, которая из-за жары таяла на ее губах как пломбир - ярко и стремительно. Бабушка сидела около окна и всеми силами помогала кондиционеру в нелегкой борьбе за прохладу.

Решила поменять дислокацию: ну а вдруг здесь есть райское местечко прохлады, о котором знал только очень довольный мужчина, направлявшийся к выходу. Я быстренько заняла его место и приготовилась кайфовать, но нет, температура была такая же. Смотрю по сторонам: парень в кресле напротив отчаянно ищет глазами точки холодного воздуха. Он скачет с кресла на кресло как болид Формулы-1. Но все никак: смирившись со своей участью, останавливается на четвертом варианте в тени возле водителя.

Кондиционер сначала работал, а потом, кажется, заглох. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

У ОКНА ИНОГДА ДУЕТ

- До конечной оставались финальные минуты, а автобус все заполнялся. Начинаешь жалеть, что не взял из дому полотенце, чтобы вытираться им как спортсмен после интенсивной тренировки. Мои шансы доехать в комфорте приравнивались к нулю. Уже на последнем повороте я заметила еще одну бабулю. Седовласая красавица в соломенной шляпе облокотилась на стекло и задумчиво дочитывала какой-то роман. В перерывах она протирала лицо бумажными салфетками, которых под конец поездки накопилось на целый пакет. Ну вот, почти приехали. Люди стали вытекать мощными потоками в сторону выхода.

Быстренько нырнула в переход, чтобы хоть как-то перевести дух перед предстоящей поездкой. Села в 35-й автобус. Здесь жара, так сказать, стабильная. Кондиционера, как я и думала, нет совсем. Из возможных вариантов охладиться - только потоки встречного воздуха из открытого люка и окон. Такая себе перспектива...

С напором танка направляюсь к водителю, подхожу к его будочке и яростно спрашиваю: «Почему ничего не работает. Где кондиционер?». На что мужчина мне вполне спокойно и уверено отвечает: «А нет его. Подойдите, говорит, к окну - там иногда дует». Я уселась у выхода, как раз у открытого люка. Краснеешь, потеешь, дышать тяжело - воздуха почти никакого. Спасалась только холодным лимонадом, заранее купленным на остановке.

Не работает кондиционер? Жмемся поближе к форточке. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

НЕ НРАВИТСЯ - ПЕШКОМ ИДИТЕ

- Автобус забит почти под завязку. Рядом с окном сидят две подружки, обливающие себя водой из бутылки. Чуть дальше от них бабушка с синим платком - по виду, его уже можно было выжимать. Мои наблюдательные позиции прервал громкий крик возмущенных пассажиров. Сажусь поближе, слушаю.

Женщина с большими тюками направлялась домой. Пакеты под ногами, в руках - полупустая бутылка воды. Она жаловалась незнакомой соседке по несчастью, что ехать невозможно: одни автобусы с кондиционером, другие - нет. Женщина, хоть и не знала свою собеседницу, но в этот момент одобряюще кивала и на вздохе вытирала пот со лба.

- Люк, открыл и все: задыхайтесь пассажиры, а кому не нравится пешком идите! Вот так он (водитель) и разговаривает, - яростно возмущаются мои соседки.

– Ага, - снова подсказывает ее новая подруга.

В адскую жару врачи не рекомендуют выходить из помещения с 11 до 17 часов. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

КОНДИЦИОНЕР ЖДЕТ!

Я решила спросить, часто ли по этому направлению не работают кондиционеры в автобусах.

– Часто, - возмущается дама с пакетами. - В 35-м вообще никогда не работают. Вот 78-й и 65-й еще ничего, в них работают, а 35-й, который идет на «Сельмаш» вообще не включает.

Попутчики рассказали, что оправдания у водителей всегда разные. Кто-то говорит, что кондиционера никогда не было, кто-то говорит, что поломались.

– ПочинЯть надо, а починЯть им дорого, - пародируют оправдания пассажиры.

- А сиденья прямо раскаленные, – рассказывает все та же дама с тюками.

В эту секунду крик превратился в непонятную песнь возмущения. Голоса женщин переплетались как нитки в фенечке, где чей - не разберешь. Ясно было одно: недовольны многие.

Слышу с первых рядов кричит бабушка:

– Мне на днях было так плохо, что пришлось капать корвалол. Бегаешь по такой жаре как гончая - все дела, дела.

Пока я слушала «автобус», щеки будто разрисовали не розовым, а красным румянцем, волосы стали как как будто после мытья - бери и выжимай.

К счастью, подъехала к своей остановке. Ну все, быстрей в редакцию: кондиционер ждет!

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