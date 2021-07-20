Жара, улица, обморок: врач рассказал, что делать, если чувствуете, что вот-вот отключитесь

Кареты скорой помощи только и успевают подъезжать за отдыхающими на Должанской косе. Фото: КРУГОВЫХ Кристина

Донская столица и вся область изнывает от жары. Не обходится и дня, чтобы ростовчане не разместили в соцсетях новую фотографию из салона автобуса, где жара давно перевалила за 30 градусов. В такую жару и духоту риск получить тепловой удар на улице и в транспорте без кондиционера растет. Врачи предупреждают, что жара может не только привести к головной боли и потере сознания, но в худшем случае привести к трагедии. Как уберечь себя и своих близких, в «КП — Ростов-на-Дону» поговорили с врачом-терапевтом Любовью Дувановой.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ОКРУЖАЮЩИМ

Отключиться можно не только на солнцепеке на улице, но и в тени, и в автобусе, и даже дома. Нарастающая слабость, подкатывающая тошнота и звон в ушах — верный признак, что, если не принять никаких мер, оставаться в сознании осталось совсем недолго. Как помочь человеку, который теряет сознание, и что делать, если сейчас отключишься сам, а рядом — никого, чтобы помочь?

- Если человека рядом с вами подкашиваются ноги, у него участилось дыхание, кожа стала бледной, проступил пот на лице, а взгляд затуманился — это симптомы приближающегося обморока, и человеку срочно требуется ваша помощь, - призывает быть внимательными к окружающим Любовь Ивановна.

Когда сами испытываете такие ощущения, к тому же мутнеет в глазах или перед ними плывут пятна, теряетесь в пространстве и времени, непреодолимо хочется зевнуть, иногда бывает жжение в затылке — это тоже сигнал, что времени на то, чтобы себя обезопасить, у вас немного.

При обмороке важно уложить человека в тени, обеспечить приток воздуха и смочить лицо водой Фото: Иван МАКЕЕВ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДО И ВО ВРЕМЯ ОБМОРОКА

Мы не можем точно знать причины ухудшения состояния другого человека, поэтому прежде всего нужно проверить, не нарушены ли жизненно важные функции у отключившегося - присутствие пульса на сонных артериях и дыхание.

- Затем пострадавшего укладываем на спину, приподнимаем ему ноги (можно подложить под ноги одежду или любой другой предмет под рукой). Это положение нужно, чтобы обеспечить приток крови к голове, - объясняет терапевт. - Обязательно размещать человека в тени, если находитесь на улице, а в помещении обеспечить приток воздуха — открыть окно, включить кондиционер. Если одежда может стеснять дыхание, то расстегнуть воротничок или тугой пояс

Также врач рекомендует побрызгать лицо пострадавшего водой. Если человек в сознании, принять позу с опущенной головой.

Вряд ли у кого-то из окружающих в сумке окажется нашатырный спирт, но если вдруг такое случилось, смоченную в спирте ватку стоит поднести к носу человека, если он в сознании.

ЕСЛИ ПАДАЕШЬ САМ

Если стало плохо, когда вы один дома, то здесь разумно держать под рукой нашатырный спирт и ватные диски, чтобы как можно дольше сохранить сознание и успеть вызвать скорую помощь и открыть входную дверь.

Если едете в общественном транспорте стоя, попросите уступить вам место, а лучше выйти на улицу.

Не стесняйтесь попросить помощи, если рядом кто-то есть. Если вы одни, скорее набирайте 112

- Зайдите в прохладное помещение и сядьте, на улице же выбирайте места, которые хорошо продуваются. Пейте воду, смочите лицо и шею водой. И выходя из дома, обязательно берите с собой бутылку воды, - советует доктор.

Не стесняйтесь сами попросить помощи, если чувствуете предобморочное состояние, и предлагайте помощь другим. По такой жаре мы все рискуем отключиться где угодно — на улице, в транспорте, дома.

ЛУЧШЕ НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ

Ну и главное, что рекомендует врач дончанам, - это профилактика. Не ходить по улице в жару, пить побольше жидкости, носить одежду из натуральных тканей, а не из синтетики, обязательно надевать шляпу, кепку, панаму и может даже вспомнить старую моду на летние зонтики. Вообще, если есть возможность, лучше отказаться от походов куда-либо во время июльского пекла.

- Пришла сегодня пациентка за 90 лет с хроническими проблемами, от которых страдает не первое десятилетие. Прием можно было спокойно перенести на другой день, когда спадет такая жара. Конечно, приняла человека, но рекомендовала больше так не рисковать, - рассказывает Любовь Ивановна. - А потом сидишь и переживаешь, как пациент домой добрался в такую погоду.

Стоит помнить, что обморок может быть тревожным звоночком, который сигнализирует о серьезных болезнях. Поэтому стоит показаться лечащему врачу.

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