В Ростовской области 7 сотрудников химкомбината получили ожоги из-за аварии

ЧП произошло вчера, 29 июля Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области после аварии на химическом «Комбинате Каменский» пострадали семь человек. Точное количество пострадавших подтвердил источник «КП - Ростов-на-Дону».

Ранее стало известно, что эти люди с ожогами поступили на лечение в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Как сейчас себя чувствуют пациенты, пока неизвестно.

ЧП произошло вчера, 29 июля, около 20 часов. По предварительным данным, на предприятии произошла авария, в результате которой пострадали люди.

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