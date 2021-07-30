Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июля 2021 13:15

В Ростовской области 7 сотрудников химкомбината получили ожоги из-за аварии

Эти люди попали в больницу
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ЧП произошло вчера, 29 июля

ЧП произошло вчера, 29 июля

Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области после аварии на химическом «Комбинате Каменский» пострадали семь человек. Точное количество пострадавших подтвердил источник «КП - Ростов-на-Дону».

Ранее стало известно, что эти люди с ожогами поступили на лечение в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Как сейчас себя чувствуют пациенты, пока неизвестно.

ЧП произошло вчера, 29 июля, около 20 часов. По предварительным данным, на предприятии произошла авария, в результате которой пострадали люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЦГБ Каменска-Шахтинского поступили несколько человек с ожогами

Предварительно известно о 7 пострадавших (подробности)