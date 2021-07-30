В Ростове на базе оборонного завода планируют создать технопарк за 1,5 млрд рублей

Проект уже включили в инвестпортфель Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на базе оборонного завода «Гранит» планируют создать технопарк за 1,5 млрд рублей. Его должны ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сегодня, 30 июля, на заседании совета по инвестициям при губернаторе сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Мы формируем условия для создания в городе технических и индустриальных промышленных парков. Проект на базе оборонного завода «Гранит» уже включили в инвестпортфель города. Всего собираются вложить 1,5 млрд рублей. Площадь - почти 6 га. Сегодня формируем заявку в Минпромторг России для присвоения статуса технопарка и включения его в федеральный реестр, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что для привлечения резидентов таких промышленных парков необходимы особые льготные условия. Например, частичное освобождение от уплаты земельного налога «в течение 5 лет с момента присвоения статуса и включения в федеральный реестр».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области планируют построить комплекс по разведению стерляди и осетра

Подрядчик, которого утвердят, должен завершить все работы в 2022 году (подробности)