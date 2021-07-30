Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 14:52

Баста вошел в топ-10 самых успешных звезд по версии журнала Forbes

Музыкант занял восьмую строчку рейтинга
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Состояние Вакуленко, по данным Forbes, составляет 5,3 млн долларов

Состояние Вакуленко, по данным Forbes, составляет 5,3 млн долларов

Фото: Александр ГЛУЗ

Уроженец Ростовской области - рэпер Баста (Василий Вакуленко) - вошел в топ-10 самых успешных звезд по версии журнала Forbes. Об этом сообщает «Город N».

Известно, что музыкант занял восьмую строчку рейтинга. Эксперты издания оценили доходы звезды за год, а также популярность в СМИ, соцсетях и в запросах поисковиков. Состояние Вакуленко, по данным Forbes, составляет 5,3 млн долларов.

Василия Вакуленко в рейтинге обошли (в порядке убывания «звездности»): Хабиб Нурмагомедов, Алишер Моргенштерн, Ольга Бузова, Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин и Ксения Собчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Какие раньше были красивые": Баста рассказал о женщинах, которыми восхищается

Василий Вакуленко опубликовал ретро снимок (подробности)