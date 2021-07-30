Баста вошел в топ-10 самых успешных звезд по версии журнала Forbes

Состояние Вакуленко, по данным Forbes, составляет 5,3 млн долларов Фото: Александр ГЛУЗ

Уроженец Ростовской области - рэпер Баста (Василий Вакуленко) - вошел в топ-10 самых успешных звезд по версии журнала Forbes. Об этом сообщает «Город N».

Известно, что музыкант занял восьмую строчку рейтинга. Эксперты издания оценили доходы звезды за год, а также популярность в СМИ, соцсетях и в запросах поисковиков. Состояние Вакуленко, по данным Forbes, составляет 5,3 млн долларов.

Василия Вакуленко в рейтинге обошли (в порядке убывания «звездности»): Хабиб Нурмагомедов, Алишер Моргенштерн, Ольга Бузова, Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин и Ксения Собчак.

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