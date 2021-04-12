"Какие раньше были красивые": Баста рассказал о женщинах, которыми восхищается

40-летний музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко.
Фото: Александр ГЛУЗ
Накануне ростовский музыкант Баста, он же Василий Вакуленко, опубликовал старый снимок. На фотографии запечатлены женщины, которыми он восхищается по сей день. Публикация вышла в инстаграм-аккаунт популярного музыканта.
Вакуленко оставил под снимком небольшой текст, в котором пояснил, что это его бабушка Алла, а на руках у нее - его мама. Символично и то, что фотография была сделана в 1963 году - спустя два года после первого полета Юрия Гагарина в космос.
Бабушка и мама Василия. Фото: соц. сети героя публикации
Публикация вызвала у подписчиков музыканта неподдельный восторг.
- Какие раньше были красивые женщины без косметики и всей современной мишуры, - заметила девушка. - На маму конкретно похож! - оставил комментарий другой парень.
Многие заметили, что 40-летний рэпер периодически показывает своих родственников и никогда не забывает, что родился в донской столице.Так осенью прошлого года сразу после смерти своего отца Баста опубликовал его фотографию с трогательным текстом.
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