"Какие раньше были красивые": Баста рассказал о женщинах, которыми восхищается

40-летний музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко. Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне ростовский музыкант Баста, он же Василий Вакуленко, опубликовал старый снимок. На фотографии запечатлены женщины, которыми он восхищается по сей день. Публикация вышла в инстаграм-аккаунт популярного музыканта.

Вакуленко оставил под снимком небольшой текст, в котором пояснил, что это его бабушка Алла, а на руках у нее - его мама. Символично и то, что фотография была сделана в 1963 году - спустя два года после первого полета Юрия Гагарина в космос.

Бабушка и мама Василия. Фото: соц. сети героя публикации

Публикация вызвала у подписчиков музыканта неподдельный восторг.

- Какие раньше были красивые женщины без косметики и всей современной мишуры, - заметила девушка. - На маму конкретно похож! - оставил комментарий другой парень.

Многие заметили, что 40-летний рэпер периодически показывает своих родственников и никогда не забывает, что родился в донской столице.Так осенью прошлого года сразу после смерти своего отца Баста опубликовал его фотографию с трогательным текстом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушистый болельщик прервал матч донской команды

Четвероногий питомец повторил забег обнаженного фаната из Испании (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.