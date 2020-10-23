"Покойся с миром, батя...": Скончался отец ростовского музыканта Басты

Отец и сын. Фото: соц. сети Василия Вакуленко

Сегодня, 23 октября, появилась трагичная новость о смерти родственника знаменитого ростовского музыканта Басты, он уже Василий Вакуленко. На 61-ом году жизни скончался его отец - Михаил Вакуленко. Об этом 40-летний рэпер сообщил в социальных сетях.

Он опубликовал фотографию папы, на которого, как многие заметили, очень похож Василий. Музыкант оставил небольшой текст о любимом отце, вспомнив, каким он был при жизни.

- Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность... Покойся с миром, батя... Вакуленко Михаил Владимирович 1959-2020, - написал ростовчанин.

Под постом комментарии оставили уже сотни человек. Все соболезнуют утрате Василия, пишут теплые слова. Музыканта поддержали коллеги по цеху, среди которых рэперы Кравц и Матранг, солит группы "Нервы" Женя Мильковский, актер Сергей Бадюк и многие другие.

- Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей, - процитировала строчку из песня Баста, неравнодушная к его утрате, девушка.

- Соболезную. Ваш отец воспитал достойного сына, - написала другая подписчица.

Отметим, что Василий Вакуленко родился в семье военных. Его бабушка настояла на том, чтобы он поступил в музыкальную школу. Когда ему было семь лет, родители развелись. Сам Василий не раз признавался, что тесно не общался со своим отцом, хотя всегда переживал за его судьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Басты: у автора "Выпускного" не было своего бала, рэпера Василия Вакуленко выгнали из школы за прогулы

У рэпера Басты, получившего премию «Золотой граммофон» за песню «Выпускной», как такого выпускного в школе не было - в десятом классе за длительные прогулы ученика «попросили» с вещами на выход. Он и пошел - в музыкальное училище, а потом - собирать стадионы и учить подрастающих исполнителей на шоу «Голос» Первого канала. (подробности)