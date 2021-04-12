Пушистый болельщик прервал матч донской команды

Животное покинуло стадион самостоятельно. Фото: запись матча ФНЛ "Яндекс-эфир"

11 апреля матч ФНЛ "Чайка" - "Енисей" прервала собака, в начале первого тайма выбежавшая на поле. Судья был вынужден остановить игру. Курьезный момент попал на видео.

Встреча прошла на родном стадионе донской команды "Чайка" в селе Песчанокопском. На 7 минуте встречи на газоне оказался маленький породистый пес. Он прорвался к центральному кругу, когда вратарь хозяев выносил мяч. Главный арбитр заметил это и дал свисток.

К счастью, бегать за нарушителем по всему стадиону не потребовалось. Мохнатый болельщик «Чайки» подбежал к Александру Зотову, облизал ему руку и самостоятельно покинул футбольное поле.

Интересно, что похожий случай произошел на прошлой неделе в Европе. Вот только там матч "Гранады" и "Манчестер-Юнайтед" прервал абсолютно голый мужчина, отлавливать которого пришлось уже стюардам. Испанская полиция выяснила, что он прятался под трибунами стадионе 14 часов. Все это время он ждал начала матча, чтобы заявить о себе на весь мир.

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