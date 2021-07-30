В Ростове задержали воров, которые срывали золото с прохожих

Золотые цепочки - заманчивая нажива для уличных воров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Советского района Ростова-на-Дону лишилась золотого украшения прямо посреди улицы. Цепочку с шеи у нее сорвали уличные воры. О происшествии рассказали в пресс-службе донского главка.

Женщина шла по улице одна, когда к ней приблизился мужчина, сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал. Двое подозреваемых ранее были судимы за кражи и хранение наркотиков, - сообщают в полиции.

Как выяснило следствие, злоумышленники действовали по отработанной схеме: один из них выслеживал жертву и давал знак другому, а второй подбегал к владельцам золотых украшений, срывал добычу и скрывался с награбленным.

На счету у подозреваемых как минимум еще пять таких краж, - предполагают в правоохранительных органах. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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