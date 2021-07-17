Злоумышленник похитил у своей знакомой телевизор, телефон и украшение

В Ростове злоумышленник обчистил свою знакомую Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице местный житель обокрал свою знакомую.

В отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что из ее квартиры пропали телевизор, телефон и золотое украшение. Общая сумма похищенного составила около 20 тысяч рублей. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

Им удалось оперативно задержать подозреваемого, им оказался 39-летний местный житель, который был знакомым потерпевшей. Пока ее не было дома, методом подбора ключей он проник в квартиру и вынес технику и украшение. Все похищенное он успел продать, а деньги потратил. Позже стало известно, что мужчина ранее уже был судим за грабеж.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Сейчас мошенника разыскивает полиция.