Ростовский цирк отмечает юбилей - 65 лет со дня открытия

Здание Ростовского цирка украшено барельефами и колоннами. Фото: пресс-служба Ростовского цирка

Юбилейный, 65-й сезон, начнется в Ростовском цирке осенью 2021 года, сообщили в пресс-службе цирка.

- 1 августа у нашего уникального здания, которое входит в число объектов культурного наследия России - день рождения, - уточнили они.

Ростовский цирк является крупнейшим в регионе федеральным учреждением культуры. Всего на территории России расположено более 40 постоянно действующих зданий цирков.

- Но ни одно не выглядит так солидно и так красиво, - подчеркнули в пресс-службе.

Первый балаган для выступлений бродячих артистов появился в Ростове в начале 1830-х годов. Раньше здания ростовских цирков располагались на территории нынешних отелей «Дон-плаза», «Маринс парк отель», за современным зданием Дворца творчества детей и молодежи, а также в парке Горького. Множество куполов шапито поднимались и в других местах города.

Ростовский цирк переехал в новое здание с куполом 34 метра в диаметре, рассчитанное на 1300 зрительных мест, на Буденновском проспекте, 45. Это случилось в августе 1957 года.

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