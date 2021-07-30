Алексей Логвиненко: «В Ростове проинвестируют спортивную инфраструктуру и индустриальные парки»

Ростов получит новые инвестиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов показывает неплохие для постпандемийного года темпы роста объемов инвестиций - 101,6%, но это далеко не предел. Такую оценку по результатам заседания инвестиционного совета дал в своем аккаунте в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- За 1 полугодие 2021 года уже реализовано 6 инвестиционных проектов на общую сумму 26,4 млрд рублей, - заметил Алексей Валентинович.

Текущий инвестиционный портфель приблизительно в 10 раз больше, и состоит из 53 проектов на сумму 246,4 млрд рублей.

- Частные инвестиции привлекаем абсолютно во все сферы, - добавил глава донской столицы. - Особое внимание в Год спорта уделяем, конечно, развитию спортивной инфраструктуры.

Кроме того, на территории завода «Гранит» будет создан промышленный технопарк. На него потратят 1,5 миллиарда рублей. Сити-менеджер подчеркнул, что для успешной работы высокотехнологичных объектов будут созданы особые льготные условия.

- Решением городской Думы введена налоговая льгота. Предприятия освободят от уплаты 80% земельного налога на 5 лет с момента присвоения статуса и включения в федеральный реестр, - заключил градоначальник.

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