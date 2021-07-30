При пожаре на химкомбинате в Ростовской области погиб один человек

Семь человек получили ожоги, один погиб. Фото: группа ВК "Ростов Главный"

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области на комбинате в результате пожара в цехе формирования погиб один человек. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

-Технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождение людей в цеху. Пожар был оперативно локализован и потушен. Однако из-за инцидента ожоги получили семь человек. К сожалению, один человек скончался, - говорится в источнике.

Сейчас пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Их семьям и семье погибшего будут выплачены денежные компенсации и оказана необходимая помощь.

Завод принадлежит Минпромторгу. Сейчас он вместе с представителями отраслевых институтов выясняет обстоятельства случившегося.

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