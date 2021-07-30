«Он такой славный парень!»: о пострадавшем в пожаре на комбинате рабочем молятся всем селом

На скорой помощи пострадавших доставили в больницу Фото: Игорь БУЛАТОВ

В и без того тихом селе под Каменском сегодня еще тише и тревожнее. Местные жители с трудом верят тому, что среди пострадавших сотрудников градообразующего предприятия, расположенного в райцентре, есть и их земляк.

Сергей Багиров (имя изменено – прим. авт.) устроился на комбинат «Каменский», потому что не нашел для себя работы в родном селе. Местные говорят, что 39-летний мужчина гордился тем, что трудится на серьезном производстве.

- Сережа сам из небогатой многодетной семьи. У него – пять братьев и сестер. Все дети хорошие, достойные, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» местная жительница.

По ее словам, Сергей тоже достойный человек.

- Добрый, хороший, славный парень! Какой ужас, что с ним случилась такая беда. Мы всем селом молимся за его здоровье, - говорит женщина.

Тем временем, врачи не торопятся делать прогнозы по поводу состояния пострадавших на производстве людей.

Дело в том, что семь человек получили 80 и 100 процентов химического ожога тела. Один мужчина, 43-летний житель Каменска, уже скончался.

Врачи продолжают бороться за жизнь двоих женщин и еще четверых мужчин.

- Вчера, 29 июля, около 20 часов, в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. В настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии, проводятся работы по устранению последствий ЧП. Госпитализировано 7 человек, они находятся в больнице, - прокомментировали происшествие на предприятии

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