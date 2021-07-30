На «Комбинате «Каменском» прокомментировали ЧП с пострадавшими

Госпитализировано 7 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области на «Комбинате «Каменском» прокомментировали вчерашнее ЧП с пострадавшими работниками. Информацию опубликовали сегодня, 30 июля, на официальном сайте предприятия.
- Вчера, 29 июля, около 20 часов, в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом. В настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии, проводятся работы по устранению последствий ЧП. Госпитализировано 7 человек, они находятся в больнице, - говорится в сообщении.
Сейчас на комбинате работает оперативная группа во главе с директором департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпроторга России Дмитрием Капрановым.
- Вредных выбросов в атмосферу не поступило, - подчеркнули в «Комбинате «Каменском».
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