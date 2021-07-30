Стала известна предварительная причина ЧП на «Комбинате «Каменском»

Рабочие нарушили регламент безопасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП на «Комбинате «Каменский» в Ростовской области произошло из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, «рабочие с недостаточной фактической квалификацией неосознанно нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами». Из-за этого материалы и оборудование воспламенились.

В итоге пострадали 7 человек. Сейчас врачи оценивают их состояние как критическое. Ранее стало известно, что после трагедии на предприятие с проверкой прибыла комиссия Минпромторга России.

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