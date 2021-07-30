После ЧП химкомбинат в Каменске-Шахтинском проверяет Минпромторг

ЧП произошло вчера, 29 июля. Фото: сайт «Комбината «Каменского»

На «Комбинате «Каменском» сейчас проводит проверку комиссия Минпромторга России. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» только что подтвердил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Ранее стало известно, что после аварии на предприятии пострадали 7 человек. Они все попали в больницу с ожогами, предположительно химическими. Врачи пока не комментируют состояние пациентов.

Предположительно, люди получили травмы после аварии. Она произошла вчера, 29 июля, около 20 часов вечера. В экстренных службах ситуацию не комментируют.

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