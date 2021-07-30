Не надо паниковать: пожар на химзаводе в Ростовской области признали не опасным для экологии и людей

Пострадавших в крайне тяжелом состоянии отвезли в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Каменск-Шахтинске Ростовской области в градообразующем комбинате, на котором производят химическую продукцию специального назначения, произошло громкое ЧП.

По словам источника издания в экстренных службах региона, накануне вечером, 29 июля, в закрытом цехе произошла авария, после которой случился пожар. В помещении находились работники предприятия, самому младшему из которых – 25 лет. По данным источник издания, семеро сотрудников цеха получили химические ожоги тела с большой степенью поражения.

Источник издания уточнил, что площадь пожара была небольшая, - 50 квадратных метров. Однако тушили его больше часа. Тем временем, в Сети начали появляться виде о происшествии.

У местных жителей, судя по комментариям, началась паника. Люди боятся, что из-за происшествия могли произойти опасные выбросы в атмосферу. Страх местных жителей усиливается и тем, что пока никто официально не комментирует ЧП - ни представители комбината, ни МЧС, ни районной администрации, ни областного правительства.

Однако, по данным собеседника «КП-Ростов-на-Дону» в экстренных службах региона, никакой опасности экологии пожар не нанесет. Также не стоит бояться за свое здоровье и местным жителям.

- Опасных выбросов в атмосферу на данный момент не обнаружено. Паниковать не надо, - сказал собеседник издания.

О пострадавших известно, что все они живут в Каменске, лишь один из них – в селе в этом же районе. В больнице лежат пять мужчин и две женщины.

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