Семь сотрудников химкомбината в Ростовской области попали в больницу с сильными ожогами

В больницу поступили семь человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько сотрудников химического комбината в Каменске-Шахтинском получили сильные ожоги. О происшествии сообщил источник «КП-Ростов».

По предварительной информации, пожар произошел на предприятии 30 июля. После этого семь сотрудников с ожогами различной степени тяжести доставили в местную ЦГБ. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Что стало причиной происшествия, пока не сообщается. В правительстве Ростовской области ответили, что ситуацию пояснят на предприятии. Тем временем в приемной комбината в Каменске-Шахтинском оперативно прокомментировать ситуацию отказались.