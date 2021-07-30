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Происшествия30 июля 2021 12:45

Семь сотрудников химкомбината в Ростовской области попали в больницу с сильными ожогами

Пострадавшим оказывают помощь в местной ЦГБ
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
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В больницу поступили семь человек.

В больницу поступили семь человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько сотрудников химического комбината в Каменске-Шахтинском получили сильные ожоги. О происшествии сообщил источник «КП-Ростов».

По предварительной информации, пожар произошел на предприятии 30 июля. После этого семь сотрудников с ожогами различной степени тяжести доставили в местную ЦГБ. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Что стало причиной происшествия, пока не сообщается. В правительстве Ростовской области ответили, что ситуацию пояснят на предприятии. Тем временем в приемной комбината в Каменске-Шахтинском оперативно прокомментировать ситуацию отказались.

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