Скончался рабочий, пострадавший в пожаре на химическом комбинате в Ростовской области

На скорой помощи пострадавших отвезли в городскую больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Каменск-Шахтинск Ростовской области произошел пожар на химическом комбинате. В результате семеро человек получили ожоги степенью поражения 80 и 100 процентов тела.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, в помещении находились работники предприятия, самому младшему из которых – 25 лет.

Пострадавших людей срочно госпитализировали, но, несмотря на все усилия медиков, сегодня, 30 июля, скончался один из рабочих. Мужчине было всего 43 года.

Шестеро коллег умершего находятся в крайне тяжелом состоянии, - уточнили в источнике. Врачи боятся делать далеко идущие прогнозы.

Также сообщается, что площадь пожара была небольшая, - 50 квадратных метров. Однако тушили его довольно долго. Предварительная причина пожара - неисправность рабочего оборудования.

По данным самого завода, на котором произошло ЧП, никакой опасности экологии пожар не нанесет. Также не стоит бояться за свое здоровье и местным жителям.

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