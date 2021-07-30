Скончался рабочий, пострадавший в пожаре на химическом комбинате в Ростовской области

На скорой помощи пострадавших отвезли в городскую больницу
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В городе Каменск-Шахтинск Ростовской области произошел пожар на химическом комбинате. В результате семеро человек получили ожоги степенью поражения 80 и 100 процентов тела.
Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, в помещении находились работники предприятия, самому младшему из которых – 25 лет.
Пострадавших людей срочно госпитализировали, но, несмотря на все усилия медиков, сегодня, 30 июля, скончался один из рабочих. Мужчине было всего 43 года.
Шестеро коллег умершего находятся в крайне тяжелом состоянии, - уточнили в источнике. Врачи боятся делать далеко идущие прогнозы.
Также сообщается, что площадь пожара была небольшая, - 50 квадратных метров. Однако тушили его довольно долго. Предварительная причина пожара - неисправность рабочего оборудования.
По данным самого завода, на котором произошло ЧП, никакой опасности экологии пожар не нанесет. Также не стоит бояться за свое здоровье и местным жителям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Не надо паниковать: пожар на химзаводе в Ростовской области признали не опасным для экологии и людей
Стали известны подробности ЧП на крупном донском предприятии (подробнее)
В Ростовской области 7 сотрудников химкомбината получили ожоги из-за аварии
Эти люди попали в больницу (подробнее)
Что известно о ЧП с пострадавшими на химкомбинате в Ростовской области 30 июля 2021
Последние данные об аварии — что известно о ЧП с пострадавшими на химкомбинате в Ростовской области 30 июля 2021 (подробнее)