Авария произошла 29 июля. Фото: официальный сайт предприятия.

В Каменске-Шахтинском 29 июля произошла авария с последующим возгоранием на комбинате по производству химической продукции. Пострадали семь человек, однако информация о происшествии появилась лишь на следующий день. Рассказываем, что известно о ЧП с пострадавшими на химкомбинате в Ростовской области 30 июля 2021.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Как сообщил источник «КП-Ростов» в экстренных службах, в одном из закрытых цехов произошла авария. После этого начался пожар — огонь распространился на 50 квадратных метров. Несмотря на небольшую площадь, тушили возгорание более часа.

В момент происшествия в помещении находились семь сотрудников — пять мужчин и две женщины. Самому молодому из пострадавших 25 лет. Сейчас люди находятся в реанимации в ЦГБ Каменска-Шахтинского.

ОФИЦИАЛЬНО

Комбинат «Каменский» прокомментировал происшествие. Как сообщили в организации, «было ликвидировано в кратчайшие сроки» системой пожарной безопасности предприятия и пожарным расчетом.

— В настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии, проводятся работы по устранению последствий ЧП. Вредных выбросов в атмосферу не поступило, — говорится в сообщении комбината.

Расследованием инцидента занялась комиссия Минпромторга. Ее возглавил директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Дмитрий Капранов. Причины ЧП в химкомбинате пока неизвестны.

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