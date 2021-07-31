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Общество31 июля 2021 12:25

«Лучше закройте»: ростовчане жалуются на огромные пробки после открытия моста на Малиновского

По мнению жителей, дорожная ситуация только осложнилась
Михаил СТРИЖЕВ
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Ростовчане снова жалуются на пробки.

Ростовчане снова жалуются на пробки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону 30 июля открыли для автомобилистов мост на улице Малиновского. Однако реакция жителей оказалась неожиданной. Люди жалуются на огромные пробки в районе моста, а некоторые даже просят его закрыть.

Желающих проехать через мост казалось много. В итоге заторы образовались как на самой улице Малиновского, так и на близлежащих. Сложная ситуация сложилась на кольце на улице Доватора. Однако еще сложнее проехать теперь по переулку Машиностроительному.

— Все, с Машиностроительного люди час выехать не могут, кто-то вообще бросил машины, — написала одна из ростовчанок.

Нашлись и такие, кто предложил снова перекрыть движение по мосту. Они пояснили, что до открытия моста их все устраивало.

— Лучше закройте. Отлично было без него. Опять на кольце много водителей. Стоят и не знают, куда ехать, — высказался еще один местный житель.

По данным «Яндекс.Карты», в настоящее время пробка на улице Малиновского растянулась от улицы Еременко до Таганрогской. Небольшой затор и на Доватора в районе кольца.

Сейчас пробка на Малиновского растянулась от Еременко до Таганрогской. Фото: yandex.ru/maps.

Сейчас пробка на Малиновского растянулась от Еременко до Таганрогской. Фото: yandex.ru/maps.

Напомним, движение по мосту на Малиновского закрыли в начале года. Причиной послужил ремонт. В настоящее время работы продолжаются, но проезд уже открыли для автомобилистов и общественного транспорта.